Atelier GRATUIT : Savoir utiliser efficacement les Réseaux Sociaux en présentiel à API le 21/10/2021 – places limitées Aujourd’hui près de 80% des Français utilisent les Réseaux Sociaux. Il est devenu indispensable pour une entreprise d’y être présente afin de capter de nouveaux clients et de gagner en notoriété. ? L’objectif de cet atelier est de permettre aux créateurs et aux chefs d’entreprises de se repérer parmi les différents canaux existants, d’en connaître les codes et les points forts afin de bâtir leur stratégie de communication digitale. Cet atelier, entièrement gratuit est ouvert aux créateurs et chefs d’entreprises qui souhaitent se sensibiliser à la question de la communication digitale et des réseaux sociaux. Cet atelier est financé grâce au soutien de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du programme SUDLABS. Atelier animé par @Digitmad @Morgane AVY

Gratuit

