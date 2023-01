ATELIER « UTILISER EFFICACEMENT SON POÊLE À BOIS » Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne Catégories d’Évènement: Corcoué-sur-Logne

Loire-Atlantique Corcoué-sur-Logne Le chauffage au bois est de plus en plus attractif en France !

Une solution qui se veut locale, renouvelable et économique. Mais à lui seul, il représente 41% des émissions annuelles de particules fines.

Un phénomène que l’on peut induire majoritairement à une mauvaise installation et utilisation des appareils.

Nous avons donc tout intérêt à utiliser efficacement nos poêles et faire le point sur les bonnes pratiques !

