Saint-Germain-en-Laye Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Atelier “Utilisation de l’argile au Néolithique” Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Atelier “Utilisation de l’argile au Néolithique” Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Atelier “Utilisation de l’argile au Néolithique”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Devenu producteur de sa nourriture, l’homme apprend à l’époque néolithique à maîtriser son environnement. Il construit les premiers villages. Des innovations techniques voient le jour : la pierre polie, le tissage et la céramique. L’utilisation de récipients en terre cuite est liée à une vie stable et c’est pourquoi elle va de pair avec l’existence de villages. En effet, les vases en céramique sont encombrants et fragiles et ont peu d’intérêt pour des populations nomades. Cependant, l’argile a servi à bien d’autres choses : bâtir les maisons, fabriquer de petites statuettes, lester les fuseaux, construire des fours… Après la présentation de la période Néolithique et le mode de vie des hommes sur le futur sol de France, les enfants réaliseront le montage d’une céramique selon les techniques utilisées à l’époque.

Gratuit – Sur réservation dans la limite des places disponibles

Après la présentation de la période Néolithique et le mode de vie des hommes sur le futur sol de France, les enfants réaliseront le montage d’une céramique selon les techniques utilisées à l’époque. Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Adresse Château - Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye