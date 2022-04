Atelier usage des plantes La Petite Rockette Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 09 avril 2022

de 14h30 à 16h30

Tarif : 20 euros

Venez observer les plantes sèches et les goûter sous forme de tisanes en prenant connaissance de leurs usages à travers le temps. Lors de cet atelier, vous découvrirez les plantes médicinales pour acquérir une certaine autonomie afin de prévenir et soulager les maux du quotidien : . en prenant connaissance des propriétés et usages des plantes ainsi que leurs différentes formes galéniques, . en observant les plantes sèches et si possible fraiches, • en goûtant les plantes sous forme de tisane, • en abordant les techniques de récolte et de conservation.

communerbe.org

