Atelier upcycling hérisson gratuit Adultes et enfants Rue Rangoli/Centre Commercial Italie Deux/Niveau 3, 3 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 3 octobre 2021

de 14h30 à 17h

gratuit

Redonnez une seconde vie à vos vieux livres, en réalisant ce hérisson qui embellira votre intérieur. A partir d’anciens livres vous apprendrez à réaliser un hérisson, Vous pouvez si vous le voulez amener vos vieux livres (format poche de préférence).. Décoratif, les hérissons sont également utiles pour vos cartes de visite ou documents. Atelier ouvert à tous sur inscription. Animations -> Atelier / Cours Rue Rangoli/Centre Commercial Italie Deux/Niveau 3 Place d’Italie Paris 75013

Contact :RUE RANGOLI 0771701422 p.lavocat@rue-rangoli.com https://rue-rangoli.com https://www.facebook.com/RueRangoli1/ https://twitter.com/RueRangoli

