**A l’invitation du groupe de travail sur** ### **la Sécurité Sociale de l’Alimentation** **de St-Etienne** _**Au programme de cet atelier**_ : – 9h à 9h30 : accueil – 9h30 à 10h30 : “un droit à l’alimentation c’est un droit universel ” thème abordé avec tous les participant-e-s (animation Mathieu Dalmais) – 10h30 à 11h30 : deux groupes de travail sur les sujets suivants : 1) Financement par la cotisation sociale : pourquoi, comment ? 2) Fonctionnement démocratique : quel conventionnement ? – 11h30 à 12h30 : mise en commun des deux groupes par une restitution synthétique puis échange – Repas partagé à partir de 12h30 (chacun.e amène quelque chose). Un départ de Saint-Etienne en covoiturage est prévu à 8h 30 pour celles et ceux qui ne se rendront pas directement au Treuil. Afin d’organiser au mieux cette demi-journée (covoiturage, participation au repas partagé), nous vous invitons à répondre à ce formulaire : [ici](https://framaforms.org/atelier-securite-sociale-de-lalimentation-1636132476). Contact : [[mflorent.truchet@protonmail.com](mailto:mflorent.truchet@protonmail.com)](mailto:mflorent.truchet@protonmail.com) ; [[georges.gunther@wanadoo.fr](mailto:georges.gunther@wanadoo.fr)](mailto:georges.gunther@wanadoo.fr)

Covoiturage recommandé

Venez découvrir-débattre des principes, et pousser localement à des premiers pas. Tiers-lieu du Treuil à Chamboeuf 148 chemin du Treuil 42330 Chambœuf Chambœuf Loire

