Atelier « Une bibliothèque de la couleur » Musée Matisse Samedi 14 mai, 18h00 Sur inscription

Autour de l’exposition

Seul ou en famille, rejoignez le Matisse Lab pour dessiner avec les ciseaux selon la technique développée par Matisse à partir de son alphabet de formes colorées. Accueil Upon registration Saturday 14 May, 18:00 Solo o en familia, únase al Matisse Lab para dibujar con las tijeras según la técnica desarrollada por Matisse a partir de su alfabeto de formas coloreadas. En inscripción Sábado 14 mayo, 18:00 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice 06000 Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur

