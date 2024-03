Atelier Un temps pour MOI ! Plan d’eau de Battreau Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, samedi 27 juillet 2024.

Atelier Un temps pour MOI ! Venez profiter d’un atelier détente Samedi 27 juillet, 14h30 Plan d’eau de Battreau 16€ sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-27T14:30:00+02:00 – 2024-07-27T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-27T14:30:00+02:00 – 2024-07-27T16:00:00+02:00

Prenez le temps de… passer un moment détente. Accompagné par Gaétanne, profiter d’un atelier avec exercices doux et détente profonde pour Moi et pour ma Vie. (réutilisable chez soi après cette séance)

Vous souhaitez participer! Pensez à réserver et venez avec des habits souples, une serviette et un tapis de sol.

Âge minimum : 8ans

Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l’issue de votre inscription.

Plan d’eau de Battreau Rue Roger Goubault 86230 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-chatellerault.fr/profiter/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549210547 »}]

animation zen

