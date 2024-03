Atelier : Un Monde d’Illusions Exploradôme, Musée interactif des sciences et du numérique Vitry-sur-Seine, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 7 ans. payant

10 euros par participant et accompagnant.

Prêt·e·s à vivre une autre expérience de la réalité ?

Dans le cadre du Printemps de l’Esprit Critique, venez défier votre cerveau !

Laissez-vous surprendre par les phénomènes fascinants et spectaculaires des illusions d’optique et venez tester votre esprit critique ! Lors de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement de la vision et notamment le rôle du cerveau.

Durée 1h

A faire en famille ou entre amis, pour les 6-7 ans

Exploradôme, Musée interactif des sciences et du numérique 18, avenue Henri Barbusse 94400

Contact : http://www.exploradome.fr/programme-des-vacances +33143911620 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome https://www.facebook.com/exploradome https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/un-monde-d-illusions-06-04-1

Libre de droit