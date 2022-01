Atelier Un monde d’illusions Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Exploradôme, le dimanche 20 février à 14:00

Laisse-toi surprendre par les phénomènes fascinants et spectaculaires des illusions d’optique pour les analyser ensuite scientifiquement. Cet atelier peut se faire en famille !

Inscription en ligne obligatoire, 8 € par participant·e

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine

2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T15:00:00

