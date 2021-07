Nantes Place des Lauriers Loire-Atlantique, Nantes Atelier « Un jeu, un pays » Place des Lauriers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier « Un jeu, un pays » Place des Lauriers, 11 août 2021-11 août 2021, Nantes. 2021-08-11

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Adultes et seniors Atelier « Un jeu, un pays » pour adultes et seniors, propsoé par le CCAS Place des Lauriers . Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Place des Lauriers Ville Nantes Age maximum Adultes et seniors lieuville Place des Lauriers Nantes