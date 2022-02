Atelier “Un jardin imaginé” 5e Lieu Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier "Un jardin imaginé"

5e Lieu, le samedi 4 juin à 15:00

Senteurs médiévales, fleurs à croquer et sons bizarres permettront d’appréhender le jardin dans toutes ses dimensions. Puis, il sera l’heure d’imaginer en coloriant des jardins où il fait bon vivre ! Avec les outils que sont nos 5 sens, partons à la découverte des jardins à travers l’Histoire. 5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

