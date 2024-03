Atelier : Un jardin fleuri réussi ! 44430 Le Landreau Briacé, France Pays de la Loire Le Landreau, vendredi 24 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T14:00:00+02:00 – 2024-05-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T14:00:00+02:00 – 2024-05-24T16:00:00+02:00

Les élèves en formation horticulture du lycée Briacé vous proposent des animations thématiques gratuites sur le fleurissement des jardins et les cultures potagères sur le mois d’avril et mai. Ces rencontres gratuites et ouvertes à toutes et tous, sont l’occasion d’échanges riches entre futurs professionnels et jardiniers occasionnels ou passionnés !

jardin fleuri Journée d’échanges