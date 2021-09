Voiron Voiron Isère, Voiron Atelier «Un diner presque Zero Déchet» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Atelier «Un diner presque Zero Déchet» Voiron, 27 septembre 2021, Voiron. Atelier «Un diner presque Zero Déchet» 2021-09-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-27 19:00:00 19:00:00 Restaurant Planète Saveur 1 avenue Georges Frier

Voiron Isère Venez faire le plein d’idées étonnantes pour ne plus rien gâcher, et participez à la préparation d’un menu décliné autour des restes d’un sauté de veau et purée. Avec Jordan Philippon, chef de Planète Saveurs. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Voiron Restaurant Planète Saveur 1 avenue Georges Frier