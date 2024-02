Atelier Un château clés en main ! Bouges-le-Château, vendredi 1 mars 2024.

Atelier Un château clés en main ! Bouges-le-Château Indre

Mercredi

Découvrez en famille le château de Bouges sous toutes ses coutures !Familles

Découvrez le château de Bouges sous toutes ses coutures et plongez-vous dans le quotidien du château, entre vie de châtelains et vie domestique.

À la suite de la visite, confectionnez et repartez avec votre clé du château !

Réservation obligatoire (e-billetterie sur www.chateau-bouges.fr). 66 6 EUR.

Début : 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-01

Château de Bouges

Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire chateau.bouges@monuments-nationaux.fr

