ATELIER UN BEAU PULL MOCHE DE NOËL TOUT RECYCLÉ ! Ancenis-Saint-Géréon, 4 décembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

ATELIER UN BEAU PULL MOCHE DE NOËL TOUT RECYCLÉ ! Ancenis 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon

2021-12-04 – 2021-12-04 Ancenis 119 Rue des Douves

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon

Catherine vous propose de venir fabriquer votre pull de Noël avec les moyens du bord !

Ouvert à tous : les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte.

Durée : 2h de 14h 30 à 16h30

Pré-requis : Savoir enfiler une aiguille et découper. Être un peu créatif (mais le groupe pourra aider) !

Matériel à apporter :

• Un vieux pull uni (même troué ou trop petit ou trop grand).

• Quelques décos de Noël (une vieille guirlande même lumineuse à piles, des petites boules, des personnages en tissu ou en paille à coudre sur le pull). Du kibrille (perles, sequins, étoiles…). Des chutes de tissus,… et tous ce qui vous fait envie ! Nous pourrons mettre en commun nos trouvailles en surplus !

• Aiguilles à coudre et fil.

• Des ciseaux multi-usages

Qui se sent une âme de Bridget Jones ?

Inscription nécessaire. Nombre limité de participants.

Participation libre (de 0€ à max 5€) – Inscription ici pour l’atelier.

Venez participer à l’atelier pour confectionner votre plus moche pull de Noël recyclé avec le Collectif Cultivons les Cailloux !

contact@cultivonslescailloux.org +33 2 72 52 60 90 https://cultivonslescailloux.org/

