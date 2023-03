Atelier Ulgador Atelier Ulgador, 1 avril 2023, Jossigny.

Atelier Ulgador 1 et 2 avril Atelier Ulgador

L’atelier ouvre ses portes pour faire découvrir les coulisses d’un savoir-faire d’exception.

Nous créons des collections de papiers peints, des panneaux décoratifs sur bois, papier, tissu, des verres églomisés…

Nous utilisons, pour ses créations, des procédés uniques d’application, d’oxydation et de corrosion de feuilles de métal battu : or, cuivre, argent, aluminium.

Cette technique originale permet de donner aux objets des effets spécifiques et des couleurs surprenantes.

Nous travaillons essentiellement sur mesure, pour des projets résidentiels, d’hôtellerie, et pour certaines grandes marques de luxe.

Notre Galerie-Showroom sera également ouverte à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Elle se situe au 22 rue Bonaparte, Paris 6e.

Atelier Ulgador 46-48 rue de Lagny 77600 Jossigny Jossigny 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.ulgador.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@ulgador.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ulgador/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

