Urban deco concept organise un stage découverte ATELIER UDC 89 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Quatre Chemins Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:mission.developpementudc@gmail.com »}] STAGE DECOUVERTE METIERS PEINTURE BTP ET DECO Urban Deco Concept organise un stage de découverte des métiers de la peinture pour les habitants d’Est Ensemble. Au programme: exercices techniques (cercle chromatique, patine marbrée, recherche de teintes, mise en carreau…), témoignages de professionnels et visite d’un chantier ACI (rencontre des encadrants techniques et salariés-es polyvalents-es). Dates: Du 24 au 28 Octobre 2022.

Horaire: 9h00-16h00.

Adresse: Atelier UDC au 89 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin.

Public cible: Personnes âgées > 16 ans habitant Est-Ensemble, pratique de la langue française (pouvoir lire et communiquer), intérêt pour les métiers de la peinture. Pour tout complément d’information/inscription: mission.developpementudc@gmail.com ou 07 55 67 43 06 / 01 83 74 58 25.

