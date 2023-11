Atelier Trucages au cinéma Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier Trucages au cinéma Bibliothèque François Villon Paris, 2 mars 2024, Paris. Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 8 ans. gratuit

Atelier Trucages au cinéma /

A vous de jouer ! Les images nous font rêver mais nous pouvons aussi

construire les images dont nous rêvons ! De simples manipulations peuvent facilement nous faire

apparaitre dans des univers fantastiques, ou nous faire réaliser des choses

incroyables. Possible dès l’invention de la photographie, puis du cinéma,

les « trucages » ou manipulations nous permettent d’inventer un monde

à l’image de notre imaginaire…. Cet atelier propose une immersion dans cet univers. Après un petit retour en images sur le monde des trucages, les participants seront invités à manipuler eux-mêmes ces pratiques en filmant une séquence avec la technique du fond vert et l’utilisation du logiciel libre, Shotcuts. Bibliothèque François Villon 81 Boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

@ droits reservés fonds vert Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81 Boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/