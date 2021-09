Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet, Seine-Saint-Denis ATELIER TROUVER SA FORMATION Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

ATELIER TROUVER SA FORMATION —————————- ### Vendredi 10 septembre à 10h à la Maison de l’emploi de Bagnolet **Vous êtes à la recherche d’une formation ?** _La maison de l’emploi de Bagnolet propose un atelier donnant des conseils sur la recherche de formation :_ * Où chercher ? * Comment la financer ? * Peut-on se former à tout âge ? **Pour s’inscrire :** **01 83 74 55 40** ou à l’accueil de la Maison de l’emploi **Lieu :** Maison de l’emploi 94 rue Lénine 93170 Bagnolet

