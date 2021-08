Loudun Mission locale Nord Vienne - Antenne de Loudun Loudun, Vienne Atelier Trouve ton taf (emploi, alternance) Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Vienne

Atelier Trouve ton taf (emploi, alternance) Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun, 2 septembre 2021, Loudun. Atelier Trouve ton taf (emploi, alternance)

Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun, le jeudi 2 septembre à 14:00

Vous êtes jeune, recherchez un emploi ou un contrat d’alternance, mais ne vous en sortez pas dans vos recherches, dans vos candidatures ? **Que vous soyez suivi(e) ou non à la Mission Locale, vous pouvez être aidé(e) dans votre recherche !** **Récupérez des offres, travaillez votre candidature et bénéficiez de précieux conseils par nos conseillers.** Participer à cet atelier, c’est mettre toutes les chances de son côté pour trouver un contrat rapidement, alors inscrivez-vous vite ! Adresse : 2 rue de la Fontaine d’Adam 86200 LOUDUN Inscription : 05 49 22 40 89 – [accueil-loudun@mlnv.fr](mailto:accueil-loudun@mlnv.fr)

Gratuit, sur inscription auprès de la Mission Locale.

Vous êtes jeune, cherchez un emploi ou un contrat d’alternance, mais ne vous en sortez pas dans vos recherches, dans vos candidatures ? Suivi(e) ou non à la Mission Locale, vous pouvez être aidé(e) ! Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun 2 rue de la Fontaine d’Adam 86200 Loudun Loudun Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu Mission locale Nord Vienne - Antenne de Loudun Adresse 2 rue de la Fontaine d'Adam 86200 Loudun Ville Loudun lieuville Mission locale Nord Vienne - Antenne de Loudun Loudun