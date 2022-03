Atelier Trompe d’appel Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

2022-04-19 14:30:00 – 2022-04-19 16:00:00

Lons-le-Saunier Jura EUR 4 4 Mais à quoi sert-elle ? Découvre cet instrument à vent qui n’est pourtant pas un instrument de musique ! Réalise une copie de trompe comme celles découvertes au château de Pymont.

A partir de 7 ans Mais à quoi sert-elle ? Découvre cet instrument à vent qui n’est pourtant pas un instrument de musique ! Réalise une copie de trompe comme celles découvertes au château de Pymont.

