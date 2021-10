Le Cellier Le Cellier Le Cellier, Loire-Atlantique ATELIER TROC-GRAINES,TROC-PLANTES ET TROC-CONFITURES. Le Cellier Le Cellier Catégories d’évènement: Le Cellier

Le Cellier Loire-Atlantique Le Cellier Les amis de la grainothèque et Regards Natures vous proposent samedi 23 octobre à partir de 10h , un atelier troc-graines, troc-plantes et troc-confitures. Amenez vos plantes, vos graines, vous pourrez repartir avec des agapanthes, des scilles du Pérou, des néfliers du japon… Un échange sur nos pratiques culturales et autour de la méthode de conservation qu'est la lacto-fermentation à partir de l'expérience de chacun d'entre nous est également envisagé. GRATUIT. Participez à un atelier troc-graines, troc-plantes et troc-confitures au Cellier ! regards.natures44@gmail.com, +33 6 98 44 91 31 https://regardsnatures.wixsite.com/lecellier/

Détails Catégories d’évènement: Le Cellier, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Cellier Adresse Chez TIPI Brasserie artisanale Tête Haute Ville Le Cellier lieuville 47.32075#-1.38139