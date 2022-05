Atelier Troc et échanges de boutures Jardin des 5 roses et espaces naturels Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Jardin des 5 roses et espaces naturels, le dimanche 5 juin à 15:00

La Ressourcerie végétale est un concept innovant sur le territoire dijonnais offrant un espace de collecte et de valorisation des végétaux fatigués ou invendables pour leur donner une seconde vie et les réintroduire dans le circuit de l’économie solidaire. La Ressourcerie propose pour les Rendez-vous aux jardins un atelier Troc et échanges de boutures, dans lequel les participants peuvent amener leurs boutures à troquer contre d’autres, certaines boutures seront fournies par la Ressourcerie.

Entrée libre

Comment faire et entretenir des boutures pour que celles-ci donnent naissance à de magnifiques plantes ? Jardin des 5 roses et espaces naturels 1 place de la mairie 21240 Talant Talant Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

