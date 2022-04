ATELIER TRIPTYQUE MARIN

2022-04-26 – 2022-04-26 Trois petits tableaux illustrent la mer dans toute sa profondeur : un voilier navigue sous le soleil, des crabes se baladent au fond et une multitude de poissons et méduses colorées nagent entre les deux… Un atelier créatif qui permet de repartir avec un joli tableau. A partir de 7 ans. Infos et réservations auprès de l'Office de Tourisme La Baule-Presqu'île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com

