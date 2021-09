Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Atelier : Trier et classer vos photos de vacances Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Atelier : Trier et classer vos photos de vacances Mourenx, 15 septembre 2021, Mourenx. Atelier : Trier et classer vos photos de vacances 2021-09-15 10:00:00 – 2021-09-15 Cyberbase 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Pendant vos vacances vous avez pris des photos souvenirs.

Pour les retrouver plus facilement un animateur peut vous expliquer comment les trier et les classer en sur un ordinateur. Pendant vos vacances vous avez pris des photos souvenirs.

Pour les retrouver plus facilement un animateur peut vous expliquer comment les trier et les classer en sur un ordinateur. +33 5 59 80 58 84 Pendant vos vacances vous avez pris des photos souvenirs.

Pour les retrouver plus facilement un animateur peut vous expliquer comment les trier et les classer en sur un ordinateur. Le Mix dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Cyberbase 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville 43.37064#-0.62878