Atelier : tricote un sourire un musée La Fabrique des Savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Atelier : tricote un sourire un musée La Fabrique des Savoirs, 14 mai 2022, Elbeuf. Atelier : tricote un sourire un musée

La Fabrique des Savoirs, le samedi 14 mai à 19:30

A l’occasion de la saison estivale “Héroïnes”, participez au prochain défi artistique de l’association Cité Mômes, et venez tricoter des carrés de laine pour créer ensemble une installation artistique de “tricot graffiti” dans le jardin de la Fabrique des savoirs. Vous ne savez pas quoi faire des fils de laine chez vous ? N’hésitez pas à les ramener pour leur donner une seconde vie ! Participez au prochain défi artistique de l’association Cité Mômes, et venez tricoter des carrés de laine pour créer ensemble une installation artistique de “tricot graffiti” dans le jardin. La Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu La Fabrique des Savoirs Adresse 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf Ville Elbeuf lieuville La Fabrique des Savoirs Elbeuf Departement Seine-Maritime

La Fabrique des Savoirs Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

Atelier : tricote un sourire un musée La Fabrique des Savoirs 2022-05-14 was last modified: by Atelier : tricote un sourire un musée La Fabrique des Savoirs La Fabrique des Savoirs 14 mai 2022 Elbeuf La Fabrique des savoirs Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime