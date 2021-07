Versailles Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, Yvelines Atelier tricot senior Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier tricot senior Maison de quartier Clagny-Glatigny, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Versailles. Atelier tricot senior

Maison de quartier Clagny-Glatigny, le lundi 19 juillet à 13:30

Envie de partager son savoir-faire, développer ses talents ou tout simplement faire connaissance avec d’autres tricoteuses ? L’artelier tricot est fait pour vous ! Venez créez des objets de décoration, des vêtements et accessoires, et plein d’autres créations…

Sur inscription

Venez créez des objets de décoration, des vêtements et accessoires, et plein d’autres créations… Maison de quartier Clagny-Glatigny 17 avenue de Paris 7800 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T13:30:00 2021-07-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier Clagny-Glatigny Adresse 17 avenue de Paris 7800 Versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles