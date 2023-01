Atelier tricot Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais

Atelier tricot – crochet Samedi 21 janvier à 15h à la médiathèque La Fabrik à Sauzé-Vaussais Mailles à l'endroit, compter les rangs… et faire confiance à vos doigts. Restez 10 min ou une heure. Venez avec un projet ou participez à un projet de tricot pour des prématurés Amenez ou pas vos aiguilles, votre laine et venez passer un agréable moment. Tout public Gratuit Renseignements 05 49 29 56 61

Mailles à l'endroit, compter les rangs… et faire confiance à vos doigts. Restez 10 min ou une heure. Gratuit

Tout public

