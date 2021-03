Le Fousseret Médiathèque Le Fousseret Haute-Garonne, Le Fousseret Atelier tricot Médiathèque Le Fousseret Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret

Atelier tricot Médiathèque Le Fousseret, 10 avril 2021-10 avril 2021, Le Fousseret. Atelier tricot

Médiathèque Le Fousseret, le samedi 10 avril à 10:00

Venez apprendre à tricoter avec Anny, tricoteuse émérite ! Débutants plus qu’acceptés, tout le matériel est fourni, il ne manque que vous. L’atelier est gratuit et limité à 6 participants, inscription obligatoire.

Gratuit, inscription obligatoire

à la médiathèque du Fousseret Médiathèque Le Fousseret 4 rue Notre Dame, 31430, Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Le Fousseret Autres Lieu Médiathèque Le Fousseret Adresse 4 rue Notre Dame, 31430, Le Fousseret Ville Le Fousseret