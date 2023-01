Atelier Tricot : les Petites Mailles pour les enfants et ados Léognan Léognan OT Montesquieu Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

kb:France7533

Léognan

Atelier Tricot : les Petites Mailles pour les enfants et ados Léognan, 17 février 2023, Léognan OT Montesquieu Léognan. Atelier Tricot : les Petites Mailles pour les enfants et ados Café Associatif Kawa Nhan Place Joane Léognan Gironde Place Joane Café Associatif Kawa Nhan

2023-02-17 10:30:00 – 2023-02-17

Place Joane Café Associatif Kawa Nhan

Léognan

Gironde Léognan Les Petites Mailles propose une animation spéciale aux enfants à partir de 10 ans et aux ados.

Martine, notre tricoteuse en chef, vous fera découvrir le tricot dans la joie et la bonne humeur ! Les Petites Mailles propose une animation spéciale aux enfants à partir de 10 ans et aux ados.

Martine, notre tricoteuse en chef, vous fera découvrir le tricot dans la joie et la bonne humeur ! +33 5 56 92 76 60 Kawa Nhan Kawa Nhan

Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan

dernière mise à jour : 2023-01-27 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, kb:France7533, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Léognan Gironde OT Montesquieu Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Ville Léognan OT Montesquieu Léognan lieuville Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan Departement Gironde

Léognan Léognan OT Montesquieu Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan-ot-montesquieu-leognan/

Atelier Tricot : les Petites Mailles pour les enfants et ados Léognan 2023-02-17 was last modified: by Atelier Tricot : les Petites Mailles pour les enfants et ados Léognan Léognan 17 février 2023 Café Associatif Kawa Nhan Place Joane Léognan Gironde Gironde Léognan Léognan kb:France7533 OT Montesquieu

Léognan OT Montesquieu Léognan Gironde