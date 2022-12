Atelier Tricot : les Petites Mailles Léognan, 2 janvier 2023, Léognan OT Montesquieu Léognan.

Atelier Tricot : les Petites Mailles

2023-01-02 – 2023-01-02

Les petites mailles ! Proposé le 1er lundi du mois et le 3ème jeudi du mois.

Baisser le chauffage et ajouter un pull. Cet atelier tricot vous aidera à le réaliser et bien d’autres ! Débutantes, amenez vos aiguilles et une pelote de laine. Nous serons là pour vous guider.

Ce lundi, vous pourrrez aussi vous essayer au crochet.

Animé par Martine cet atelier est pour tous niveaux.

Inscrivez-vous par mail à kawa.nhan@gmail.com ou par téléphone 05 56 92 76 60 ou au café.

