Aisne Venez tricoter ou crocheter (ou simplement apprendre à tricoter et crocheter) au Rouet à Saint-Quentin dans une ambiance conviviale le samedi de 14h à 16h30.

Tarif 10€/personne.

Renseignements et inscriptions au 06 20 37 52 75 bealemonne@orange.fr +33 6 20 37 52 75

