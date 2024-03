Atelier tricot et couture Wittisheim, samedi 16 mars 2024.

Atelier tricot et couture Wittisheim Bas-Rhin

venez apprendre à coudre et tiser grâce à nos couturières

L’industrie du textile est très gourmande en énergie et très polluante. Plutôt que d’oublier dans un coin vos vieux vêtements ou d’en jeter, pourquoi ne pas leur donner une nouvelle vie, un coup de jeune ? Laissez vous guider par nos couturières et apprenez les bases de la couture et du tricot pour regagner en autonomie. Des chaussettes trouées ? en bonus apprenez à les repriser avant de les jeter. Si vous avez

du matériel et des matériaux, apportez les ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

3 place de la Mairie

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est lamaison@maisonnaturemutt.org

