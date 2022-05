Atelier tricot / crochet

2022-05-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-12 11:30:00 11:30:00 Débutants ou confirmés, apprenez les bases du tricot et du crochet réalisez un modèle simple, échangez, partagez…

Nous récupérons les laines et tissus qui dorment dans vos placards.

Ouvert à tous.

Pensez aux gestes barrières.

