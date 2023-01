Atelier tricot Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Atelier tricot Brest, 22 mars 2023, Brest . Atelier tricot Médiathèque de Saint-Martin Place Guérin Brest Finistère Place Guérin Médiathèque de Saint-Martin

2023-03-22 – 2023-03-22

Place Guérin Médiathèque de Saint-Martin

Brest

Finistère Atelier d’initiation au tricot.

A partir de 7 ans.

Durée 1h30.

Gratuit.

Sur réservation.

Médiathèque de Saint-Martin. mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 80 Place Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Place Guérin Médiathèque de Saint-Martin Ville Brest lieuville Place Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Atelier tricot Brest 2023-03-22 was last modified: by Atelier tricot Brest Brest 22 mars 2023 Brest finistère Médiathèque de Saint-Martin Place Guérin Brest Finistère

Brest Finistère