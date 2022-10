Atelier tri de fossiles – A la recherche des fossiles Beauregard Beauregard Catégories d’évènement: Beauregard

Lot Beauregard Les phosphatières du Quercy ont préservé des fossiles d’une richesse exceptionnelle. Ils sont reconnus dans le monde entier par le label Géoparc Mondial UNESCO et sont protégés par le classement national en Réserve Naturelle.

Initiez-vous au travail des paléontologues en triant des fossiles issus de l’une des 200 phosphatières fossilifères

du Quercy : la phosphatière de Valbro. Ce gisement offre une diversité exceptionnelle : amphibiens, reptiles, oiseaux,

mammifères, mais aussi plantes, fleurs et insectes. Les fossiles retrouvés sont souvent fragmentés et ils sont si petits qu’il faut les regarder à la loupe binoculaire ! Pour les reconnaître, c’est un travail d’enquête qui vous attend. En vous aidant d’une clé d’identification simplifiée, vous identifierez ces espèces. Des photos des fossiles les plus mystérieux seront envoyées aux paléontologues partenaires du projet.

À vos pinces ! Accessible aux enfants à partir de 7 ans.

Accessible aux enfants à partir de 7 ans.

