Tatihou, le dimanche 5 juin à 14:30

Si l’on connaît la fabrication de paniers et d’outils de pêche en osier, les pratiques de tressage des végétaux sont nombreuses à travers le monde. Ces savoir-faire vous serons présentez par un normand mais aussi un chilien qui fabrique de magnifiques objets avec du phormium. La rencontre des deux vanniers vous offrira un voyage au coeur des jardins et autour du monde. A vous de fabriquer avec les végétaux de Tatihou !

6€, 3,50€/enfant (incluant l’animation, l’aller-retour bateau et l’accès au musée, au fort et aux jardins)

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:00:00

