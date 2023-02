Atelier tressage de paniers récup’ Rue de la prison Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Pont-Croix Et si nos petites mains contribuaient à réduire les déchets en les transformant ? Vieux papiers journaux ou de cadeaux, sangles d’emballage de colis, peuvent devenir des petites panières. Véronique propose de nous accompagner dans cette transformation. Merci d’apporter des ciseaux, un bâtonnet de colle, des journaux ou du vieux papier cadeau. Dimanche 5 mars, 14h-17h30, La pluie d’été, rue de la Prison à Pont-Croix

Nombre de places limitées, inscriptions à la Pluie d’été. Ouvert à toutes et tous dès 8 ans (accompagné.e d’un adulte), participation libre. +33 6 64 75 59 36 Rue de la prison La Pluie d’été Pont-Croix

