Paris Bibliothèque Parmentier Paris Atelier Tree sélectif Bibliothèque Parmentier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Tree sélectif Bibliothèque Parmentier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 10h à 13h

gratuit

Atelier de fabrication d’un arbre en papier découpé à partir de livres récupérés de la bibliothèque. Cet atelier créatif et amusant vous permettra de découvrir une manière poétique de recycler le livre. Le matériel est fourni par la bibliothèque. Nous vous invitons à amener des images d’arbres qui vous plaisent, ainsi qu’un sac pour emporter votre création. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

9 : Voltaire (260m) 9 : Saint-Ambroise (401m)

Contact :Bibliothèque Parmentier 0155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr 0155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-07-10T10:00:00+02:00_2021-07-10T13:00:00+02:00

zy

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris lieuville Bibliothèque Parmentier Paris