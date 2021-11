Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne, Mareuil en Périgord Atelier travaux d’aiguilles et papotage Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier travaux d'aiguilles et papotage
Mareuil en Périgord
Espace Socioculturel Le Ruban Vert
2 place André Marchaps
1 décembre 2021

Atelier sous forme d'échange de pratique, ouvert à tous, débutants comme confirmés. Venez avec vos envies. Premier atelier: Création de décos de Noël. 

Infos pratiques: 2 séances par mois. Les thématiques et techniques évolueront selon vos envies (couture, tricot, broderie… création de lingettes, sac de courses, éponges, utilisation d'un patron..)

Participation: 15€/personne/année+ adhésion.

Contact: +33 5 53 56 74 70

