Pôle emploi Nouvelle Aquitaine et son agence d’Angouleme- LA COURONNE vous proposent un atelier pour élargir vos opportunités d’action et être l’acteur de votre mobilité en Europe ou ailleurs. venez echanger et trouver des solutions emploi et stages pour votre projet de mobilite

gratuit/ être inscrit a pole emploi

2022-05-10T09:30:00 2022-05-10T11:30:00

