A domicile (visioconférence) 44410 Herbignac, le samedi 20 mars à 14:00

L'association ''Etre et bien-être'' organise un atelier ''Travail sur le visage, la tête et les épaules'' en visioconférence. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:30:00

