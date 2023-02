Atelier trappeur à la Pierre Saint Martin – sortie CPIE Arette Arette Catégories d’Évènement: Arette

Pyrenees-Atlantiques Arette 4 4 EUR Dans un site remarquable, raquettes aux pieds, les petits trappeurs apprendront à construire un igloo, faire des glissades en toute sécurité avant la dégustation d’un petit goûter réconfortant.

Tout public

Construction d’igloos. Faible dénivelé.

Raquettes fournies.

Prévoir: goûter/boisson et boots ou chaussures de marche montantes imperméables

