Paris Centre Socio-culturel Maurice Noguès

Atelier Trapèze Ballant par la Cie Le Fil de Soie Centre Socio-culturel Maurice Noguès, 5 août 2021, Paris.

de 15h à 17h

gratuit

Découverte du trapèze ballant sous un portique. Dans le cadre de son projet “Du cirque dans ma rue”, la compagnie le Fil de Soie vous propose d’expérimenter la sensation de voler procurée par le Trapèze ballant. Vous serez longé et guidé tout au long de votre passage aérien. Equipement : Tenue confortable. Animations -> Atelier / Cours Centre Socio-culturel Maurice Noguès Place Marthe Simard Paris 75014

13 : Porte de Vanves (159m) 13 : Malakoff – Plateau de Vanves (687m)

Contact :Compagnie Le Fil de Soie cielefildesoie@gmail.com https://www.cielefildesoie.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/inbox/?mailbox_id=358320574195850&selected_item_id=100002182473639 Animations -> Atelier / Cours Urbain;Ados;Plein air;En famille;Enfants

2021-08-05T15:00:00+02:00_2021-08-05T17:00:00+02:00

Centre Socio-culturel Maurice Noguès Adresse Place Marthe Simard Ville Paris