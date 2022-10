Atelier transition écologique, 19 novembre 2022, .

Atelier transition écologique



2022-11-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-11-19 16:30:00 16:30:00

Les ateliers organisés par l’écolieu Pahà sont basés sur le partage, et traitent de nombreux sujets autour de la transition écologique. Ils sont ouverts à tous et peuvent également être organisés sur demande pour les enfants, adolescents et publics spécifiques.

Samedi 19 novembre : « Dessiner et planter une forêt nourricière en coopération avec la nature »

