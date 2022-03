Atelier “Transforme un tee-shirt en sac” Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier “Transforme un tee-shirt en sac” Bibliothèque Charlotte Delbo, 18 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Atelier pour recycler un tee-shirt et en faire un sac léger pour transporter les livres de la bibliothèque ou aller à la plage… (Enfants à partir de 9 ans – Chaque participant doit apporter un tee-shirt.) Réalisation inspirée de l’ouvrage “40 défis pour protéger la planète” de Sophie Frys (Editions Pera) Bibliothèque Charlotte Delbo 2, passage des Petits Pères Paris 75002

3 : Bourse (Paris) (247m) 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (61m)

Contact : 01 53 29 74 30 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ Atelier;Enfants

Date complète :

2022-05-18T15:00:00+01:00_2022-05-18T16:30:00+01:00

Editions Pera

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Charlotte Delbo Adresse 2, passage des Petits Pères Ville Paris lieuville Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Departement Paris

Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier “Transforme un tee-shirt en sac” Bibliothèque Charlotte Delbo 2022-05-18 was last modified: by Atelier “Transforme un tee-shirt en sac” Bibliothèque Charlotte Delbo Bibliothèque Charlotte Delbo 18 mai 2022 Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Paris

Paris Paris