Atelier transformation vinaigre maison et conserve aigre-doux Jardin partagé d’Horizon Vert Villeneuve-sur-Lot, mardi 16 avril 2024.

Comment faire son vinaigre et ses conserves au vinaigre…

Amenez des pommes, des légumes et des bocaux !

Amenez des pommes, des légumes et des bocaux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 16:30:00

fin : 2024-04-16 18:00:00

Jardin partagé d’Horizon Vert 320 avenue du Général de Gaulle

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine pausejardin.horizonvert@orange.fr

L’événement Atelier transformation vinaigre maison et conserve aigre-doux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot