Atelier transformation plantes sauvages

Atelier transformation plantes sauvages, 24 juillet 2022, . Atelier transformation plantes sauvages



2022-07-24 – 2022-07-24 Atelier transformation plantes sauvages

A partir de 10 ans (sur demande si moins de 10 ans) sur réservation

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 Atelier transformation plantes sauvages

A partir de 10 ans (sur demande si moins de 10 ans) sur réservation

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 Atelier transformation plantes sauvages

A partir de 10 ans (sur demande si moins de 10 ans) sur réservation

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville