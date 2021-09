Paris En visioconférence Paris Atelier Trajectoire : Richesses Humaines En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Trajectoire : Richesses Humaines En visioconférence, 7 octobre 2021, Paris. Atelier Trajectoire : Richesses Humaines

En visioconférence, le jeudi 7 octobre à 16:00

[L’inscription se passe ici : [https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuduuurDsiGNBU-wiXymRpplpDTseI29Wx](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuduuurDsiGNBU-wiXymRpplpDTseI29Wx)](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuduuurDsiGNBU-wiXymRpplpDTseI29Wx)

Gratuit

Jeudi 07 octobre 2021 – En visioconférence En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T16:00:00 2021-10-07T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris